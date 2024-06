Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Feuer auf einer Grünfläche - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Viersen-Dülken (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17.40 Uhr hat eine Anwohnerin bemerkt, dass es auf einer Freifläche an der Ecke Eintrachtstraße/Daniel-P.-Norman-Ring an mehreren Stellen brannte. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Brandstellen schnell löschen. Es ist nach dem Ergebnis der ersten Ermittlungen nicht auszuschließen, dass die Grünfläche angezündet worden ist. Deshalb sucht die Polizei jetzt Zeuginnen oder Zeugen, die am Dienstagnachmittag in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 an das Kriminalkommissariat 1. /hei (474)

