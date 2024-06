Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Zwei Brände und eine versuchte Inbrandsetzung - Tatverdächtiger geständig

Viersen (ots)

An zwei Stellen hat es in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Viersener Innenstadt gebrannt.

Zunächst war die Polizei gegen 0.20 Uhr zu einem Parkplatz an der Goetersstraße gerufen worden, wo die Feuerwehr einen Restmüll-Container löschte. Noch an dieser Einsatzstelle erfuhren die Einsatzkräfte vom Brand zweier weiterer Mülleimer, die an einer Laterne an der Diergardtstraße angebracht waren.

Im Nahbereich stieß ein Streifenteam auf einen 33-Jährigen ohne festen Wohnsitz, der zunächst widersprüchliche Aussagen machte, dann aber die Taten einräumte. Im Bereich Königsallee/Lindenstraße fanden Einsatzkräfte dann ein angebranntes Stück Papier in einer Papiermülltonne. Es war von selbst ausgegangen, hatte keinen Schaden anrichten können.

Auch diese Tat wird dem 33-Jährigen zugerechnet. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und am Morgen entlassen. Die Ermittlungen dauern an. /hei (473)

