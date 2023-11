Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 21.11.2023:

Peine (ots)

Unfall in Peine führt zu Verkehrsstörungen

Am Morgen des 21.11. gegen 07:00 Uhr kollidierten auf der Celler Straße in Peine mehrere Fahrzeuge miteinander. In der Folge kam es zu Verkehrsstörungen im Stadtgebiet. Eine 20-jährige Citroen- Fahrerin fuhr auf der Celler Straße aus Richtung Stederdorf kommend und bog nach links in die Eschenstraße ab. Dabei kollidierte sie mit dem Ford eines entgegenkommenden 30-jährigen Mannes. Der Ford schleuderte nach dem Zusammenstoß in den Golf einer 40-jährigen Frau, die ebenfalls aus Richtung Stederdorf fuhr. Die drei beteiligten Fahrerinnen und Fahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verteilt. Der teils schwer beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigung der Unfallstelle musste die Celler Straße zweitweise vollgesperrt werden.

