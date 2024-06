Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Dixi-Toilette durch Feuer beschädigt - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Schwalmtal-Amern (ots)

Gegen 1 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag mussten Feuerwehr und Polizei im Schwalmtaler Ortsteil Schier ausrücken. Am Gartenzaun eines Hauses an der Roermonder Straße stand eine Dixi-Toilette in Flammen.

Die Feuerwehr löschte schnell, trotzdem wurde das Toilettenhäuschen völlig zerstört, auch der angrenzende Zaun wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen. Wer hat in der Nacht oder auch bereits am Montagabend verdächtige Beobachtungen im Kreuzungsbereich Roermonder Straße/Linde gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (471)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell