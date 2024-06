Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Unfällen leicht verletzt - Die Ursachen: Fehler beim Abbiegen und Unaufmerksamkeit

St-Tönis/Neersen (ots)

Am Montag gegen 12.00 Uhr war eine 61-jährige Autofahrerin aus Krefeld auf dem Tackweg unterwegs. An der Kreuzung zur Vorster Straße bog sie bei Grünlicht nach links in Richtung Düsseldorfer Straße ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 58-jährigen Radfahrers aus Tönisvorst. Dieser kam aus Richtung des Parkplatzes und fuhr geradeaus in Richtung Tempelsweg. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision. Dabei wurde der 58-Jährige nach derzeitigem Stand leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde er ambulant behandelt. In Willich-Neersen fuhr ein 12 Jahre alter Schüler gegen 15.50 Uhr mit seinem Rad auf der Kirchhofstraße in Richtung Venloer Straße. Er drehte sich um, damit er den nachfolgenden Verkehr beobachten konnte. Dabei achtete er nicht auf einen geparkten Pkw und fuhr auf diesem auf. Der Junge wurde dabei leicht verletzt. Ein Krankenwagen musste nicht gerufen werden. /wg (468)

