Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Hausbrauerei

Willich-Anrath (ots)

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in eine Werkstatt auf der Jakob-Krebs-Straße in Anrath ein. Der oder die Einbrecher hebelten in der Zeit zwischen 01.00 und 07.30 Uhr eine Schiebetür auf und stahlen mehrere elektronische Geräte. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die 02162/377-0. /wg (467)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell