Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Brand gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Donnerstag, den 14. März kam es zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr zu zwei Bränden. Dabei fingen aus bislang ungeklärter Ursache Grünabfälle in einem angrenzenden Waldstück des Kloster Bardel in der Klosterstraße Feuer. Die Brände wurden durch die eingesetzte Feuerwehr schnell gelöscht. Wie es zum Ausbruch des Feuers kam, ist bislang noch unklar und wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell