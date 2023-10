Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Festnahmen nach versuchtem Diebstahl

Erwitte (ots)

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei gegen 1 Uhr zu einem Einsatz nach Erwitte gerufen. Ein Zeuge konnte fünf Personen auf einem Betriebsgelände eines Zement-Werkes in der Bahnhofstraße beobachten, die im Begriff waren, dort Kabeltrommeln zu entwenden. Als der Zeuge sich in Richtung des Geländes bewegte, flüchteten die Personen ohne Diebesgut in Richtung Bahnhofstraße. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten zwei der Täter festgenommen werden. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Drei der tatverdächtigen Personen sind derzeit noch flüchtig. Die Täter waren überwiegend schwarz gekleidet. Bei den festgenommen Personen handelt es sich um einen 17-Jährigen und einen 20-Jährigen, beide in Hagen wohnhaft. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Personen und/oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

