PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Betrunkener Radfahrer auf Autobahn unterwegs +++ Einbrecher scheitern +++ Einbruch in Bungalow

Hofheim (ots)

1. Betrunkener Radfahrer auf Autobahn unterwegs, Autobahn 66, Gemarkung Hofheim, Ausfahrt Hofheim-Nord, Samstag, 14.09.2024, 16:15 Uhr

(ms)Am Samstagnachmittag nahm die Polizei in der Gemarkung Hofheim einen betrunkenen Fahrradfahrer fest, nachdem dieser zuvor die Autobahn 66 befuhr. Gegen 16:15 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass ein Radfahrer auf der A 66 zwischen der Ausfahrt Hattersheim und Zeilsheim mit einer auffällig unsicheren Fahrweise unterwegs war. Der 32-jährige Mann konnte daraufhin von einer Streife fahrend angetroffen und zum Stehenbleiben aufgefordert werden. Ein anschließend durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der 32-Jährige musste die Beamten für eine Blutentnahme zur Wache begleiten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Sein Fahrrad wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

2. Einbrecher scheitern, Flörsheim, Kettelerstraße, Freitag, 13.09.2024, 03.00 Uhr

(fs)In Flörsheim-Wicker haben am frühen Freitagmorgen Unbekannte versucht in ein Wohnhaus einzubrechen. In der Kettelerstraße versuchten die Täter um 3.00 Uhr an diversen Türen in das Haus einzudringen, bevor sie von einem Nachbarn gestört wurden und flüchteten. Beschrieben werden beide Einbrecher als männlich, 20-25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Statur, schwarz gekleidet, mit Basecaps und Kapuzen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sollten Sie Hinweise geben können, teilen Sie diese unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit.

3. Einbruch in Bungalow, Flörsheim, Klingfloßstraße, Freitag, 30.08.2024, 00:00 Uhr bis Freitag, 13.09.2024, 08:30

(ms)In Flörsheim wurde innerhalb der vergangenen zwei Wochen in einen Bungalow eingebrochen und eine Münzsammlung entwendet. Zwischen Freitag, 30.08.2024 und Freitag, 13.09.2024 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Haus in der Klingfloßstraße. Dort hebelten die Einbrecher eine Garagentür auf, entnahmen aus dieser einen Hammer und schlugen damit eine Fensterscheibe ein. Anschließend durchwühlten die Diebe das gesamte Haus, erbeuteten eine Münzsammlung und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

