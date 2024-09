PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher machen Beute+++In Kaufhaus eingebrochen++++Rettungskräfte angegriffen und Krankenwagen beschädigt+++Unbekannter bricht in Tiefgarage ein+++PKW zerkratzt und Reifen zerstochen

Hofheim (ots)

1. Einbrecher machen Beute,

Hattersheim, Am Kesselhaus, Montag, 16.09.2024, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 18.09.2024, 03:31 Uhr

(ms) Anfang der Woche brachen in Hattersheim unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus ein und konnten diverses Stehlgut erbeuten. Zwischen Montagmittag und Mittwochmorgen näherten sich Einbrecher einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Kesselhaus". Dort verschafften sie sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Haus und hebelten die Eingangstür einer Wohnung im 1. Stock auf. Anschließend suchten die Diebe sämtliche Räume nach Wertgegenständen ab, erbeuteten hierbei diversen Schmuck und Bargeld, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

2. In Kaufhaus eingebrochen,

Sulzbach, Am Main-Taunus-Zentrum, Mittwoch, 18.09.2024, 03:30 Uhr bis 03:34 Uhr

(ms) Mittwochnacht stiegen in Sulzbach unbekannte Einbrecher in ein Kaufhaus ein und entwendeten diversen Schmuck. Gegen 03:30 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu einem in der Straße "Am Main-Taunus-Zentrum" gelegenen Einkaufszentrum, indem sie eine Glastür des Haupteingangs einschlugen. Im Inneren begaben sich die Unbekannten direkt zu mehreren Glasvitrinen und entnahmen hieraus zahlreiche Schmuckstücke. Die Täter waren insgesamt nur wenige Minuten im Verkaufsraum und flüchteten anschließend mit dem Stehlgut in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

3. Rettungskräfte angegriffen und Krankenwagen beschädigt, Hofheim, Pfarrbornstraße, Mittwoch, 18.09.2024, 0.00 Uhr

(da)Ein 45-jähriger Mann hat am Mittwoch im Hofheimer Stadtteil Wallau Rettungskräfte angegriffen und deren Krankenwagen beschädigt. Kurz nach Mitternacht kam es in einer Wohnung in der Pfarrbornstraße zu einem medizinischen Notfall, in dessen Verlauf ein 45-jähriger Angehöriger mit den Maßnahmen der Rettungskräfte offenbar nicht einverstanden war. Er versuchte die weitere medizinische Versorgung zu verhindern und verhielt sich gegenüber den Rettungskräften aggressiv, sodass diese zunächst aus der Wohnung flüchteten. Der Mann sei ihnen nachgeeilt und habe seine Wut an dem am Straßenrand geparkten Rettungswagen ausgelassen. Das Fahrzeug wies hiernach diverse Beschädigungen auf. Der Schaden wird auf rund 1.400 Euro geschätzt. Erst nach Hinzuziehung der Polizei konnte die medizinische Versorgung der Betroffenen sichergestellt und der Mann von weiteren aggressiven Handlungen abgehalten werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er muss sich wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung verantworten. Die Rettungskräfte wurden nicht verletzt.

4. Unbekannter bricht in Tiefgarage ein, Hattersheim, Goethestraße, Dienstag, 17.09.2024, 12:00 Uhr bis 23:50 Uhr

(ms) In Hattersheim ist am Dienstag ein Täter in eine Tiefgarage eingebrochen. Zwischen 12 Uhr mittags und Mitternacht begab sich der Unbekannte zu einer Tiefgarage in der Goethestraße. Dort hebelte er die Eingangstür auf und gelangte so hinein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Sollten Sie den Vorfall beobachtet haben, so nimmt die Polizeistation Hofheim Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. PKW zerkratzt und Reifen zerstochen,

Flörsheim, Kiesstraße, Dienstag, 17.09.2024, 7:30 Uhr bis 21:30 Uhr

(cw)Ein Unbekannter beschädigte am Dienstag in Flörsheim einen PKW. Zwischen 7:30 Uhr und 21:30 Uhr war ein Porsche Cayenne in der Kiesstraße das Ziel des Vandalen. Der Mann näherte sich dem Porsche, zerkratzte die Fahrerseite und zerstach zwei Reifen. Der Sachschaden wird auf über 4.000 Euro beziffert. In diesem Zusammenhang wird nach einem Mann gefahndet, welcher als circa 185cm groß, etwa 30 bis 35 Jahre und nach Angaben von Zeugen mit "südländischer Erscheinung" beschrieben wird. Er trug einen schwarz-grauen Vollbart. Bekleidet war die Person mit dunkler sportlicher Bekleidung. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

