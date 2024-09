LPI-NDH: Natursteine entwendet

Nordhausen (ots) - Am Sonntagnachmittag ereignete sich im Bereich der Europakreuzung ein Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Autofahrer beabsichtigte gegen 13.30 Uhr von der Gerhart-Hauptmann-Straße nach links auf die Parkallee abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Auto eines 82-Jährigen, welcher auf der Parkallee in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Die Ampel war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb. In Folge des Unfalls ist eine 80 Jahre alte ...

