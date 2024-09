Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall auf Europakreuzung

Nordhausen (ots)

Am Sonntagnachmittag ereignete sich im Bereich der Europakreuzung ein Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Autofahrer beabsichtigte gegen 13.30 Uhr von der Gerhart-Hauptmann-Straße nach links auf die Parkallee abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Auto eines 82-Jährigen, welcher auf der Parkallee in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Die Ampel war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb. In Folge des Unfalls ist eine 80 Jahre alte Frau, die im Fahrzeug des 82-Jährigen mitfuhr, schwer verletzt worden. Sie kam ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise etwa 12000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Gegen 14.30 Uhr war die Kreuzung wieder befahrbar.

