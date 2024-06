HZA-A: 23. Juni 2024 - Internationaler Tag des öffentlichen Dienstes / Zoll sucht auch in diesem Jahr interessierte Bewerber

Hauptzollamt Augsburg

23. Juni 2024 - Internationaler Tag des öffentlichen Dienstes

Zoll sucht auch in diesem Jahr interessierte Bewerber

Augsburg

Am 23. Juni wird der Internationale Tag des öffentlichen Dienstes gefeiert. Dabei nimmt der Zoll als moderne Bürger- und Wirschaftsverwaltung innerhalb des öffentlichen Dienstes eine wichtige Stellung ein, da sein Tätigkeitsspektrum von der reinen Dienstleistung bis zum hoheitlichen Handeln reicht. Mit dem Zuwachs an Aufgaben in den letzten Jahren hat die Arbeit des Zolls an Bedeutung gewonnen - sein Wirken ist heute wichtiger denn je.

Im letzten Jahr erzielte die Zollverwaltung Einnahmen von rund 158 Milliarden Euro für den Bundeshaushalt. Mit über 48.000 Zöllnern leistet sie einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Stabilität Deutschlands. Als Einnahmeverwaltung des Bundes fördert der Zoll den Wirtschaftsstandort, unterstützt die Sozialsysteme und sorgt für Sicherheit sowie wirtschaftliche Gerechtigkeit.

Ein Teil der Zöllnerinnen und Zöllner sind hierbei an den Zollämtern eingesetzt, an denen Waren kontrolliert werden, um die Einhaltung der jeweiligen Einfuhr- und Ausfuhrbestimmungen sicherzustellen. Ziel ist es, illegalen Handel zu verhindern, Steuern und Zölle zu erheben und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Die Beschäftigten leisten hierdurch ihren Beitrag, dass Deutschland funktioniert und setzen sich für das Wohl des Gemeinwesens ein.

Wer mehr über die Aufgabenvielfalt des Zolls erfahren möchte, kann sich noch bis 10.07.2024 per E-Mail (infotag-augsburg@zoll.bund.de) für den Berufsinformationstag anmelden. Dieser findet am 20.07.2024 an der Außendienststelle Zollamt Göggingen, Depotstraße 8, 86199 Augsburg, statt. Vor allem Jugendliche der Vor-Abschlussklassen sollen praktische Einblicke in die vielfältigen Aufgaben der Bundeszollverwaltung erhalten.

Weitere Hinweise zu Beruf und Karriere in der Zollverwaltung unter www.zoll-karriere.de, www.zoll.de oder auf den Social Media Kanälen des Zolls (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter: @zoll_info, You Tube: Zoll Karriere).

Original-Content von: Hauptzollamt Augsburg, übermittelt durch news aktuell