Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

Ebeleben (ots)

Am 15.09.2024 kam es in der Ortslage Ebeleben, in der Sondershäuser Straße, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Beide Unfallbeteiligte parkten gleichzeitig rückwärts aus einer Parklücke aus und kollidierten anschließend miteinander. Der 50-jährige Fahrzeugführer eines Opel Corsa sprach den Fahrer des beteiligten Nissan Qashqai an, um eine Schadensregulierung zu gewährleisten. Dieser entfernte sich jedoch pflichtwidrig von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde mit ca. 200,-EUR angegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell