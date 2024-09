LPI-NDH: Betrunkener Radfahrer

Bad Langensalza (ots) - Am Freitagabend, den 13.09.2024 wurde um 19:40 Uhr ein 20-Jähriger Fahrzeugführer mit seinem BMW einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Feldstraße in Bad Langensalza unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Blutentnahme im Krankenhaus in Bad Langensalza durchgeführt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr