LPI-NDH: PKW Fahrer unter dem Einfluss von THC - § 24aII StVG

Nordhausen (ots) - Am 12.09.2024 beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 22:00 Uhr - 22:40 Uhr einen schwarzen Lkw Mercedes Sprinter. Das Fahrzeug war in Kreuzebra / Klinge am Fahrbahnrand abgestellt. Der Unfallursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle. An dem Lkw wurde der Spiegel der Fahrerseite zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde mit ca. 600,-EUR angegeben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr