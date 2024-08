Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Kreiszeltlager 2024 der Jugendfeuerwehren in Alpen

Bild-Infos

Download

Alpen (ots)

Vom 15. bis 18. August richtet die Jugendfeuerwehr Alpen das diesjährige Zeltlager der Jugendfeuerwehren des Kreises Wesel aus. Traditionell findet das Zeltlager am letzten Wochenende der Sommerferien statt.

Insgesamt mehr als 450 Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Kreisgebiet werden an diesen Tagen ihre Zelte auf dem Gelände der Alpener Sportanlage aufschlagen. Für den Nachwuchs stehen Spiel und Spaß auf dem Programm. "Im Mittelpunkt steht aber die gemeinsame Zeit", sagt Lars Frenck, Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Alpen und bereits in verantwortlicher Rolle seit mehr als 20 Jahren bei einem Kreiszeltlager dabei. In Alpen und Umgebung ist an diesem Wochenende also mit vielen jungen Feuerwehrleuten und Einsatzfahrzeugen zu rechnen.

In die Vorbereitungen sind alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Alpen eingebunden. Die Aufgaben sind an diesem Wochenende also breit auf den Schultern von Alpen, Menzelen und Veen verteilt. "Ein Kraftakt mitten in der Urlaubszeit", sagt Michael Hartjes. Als Leiter der Feuerwehr hat er in diesem Jahr mit dem Blaulichttag bereits eine Großveranstaltung mit seinem ehrenamtlichen Team vorbereitet.

Am Donnerstag, den 15. August wird das diesjährige Kreiszeltlager offiziell um 18:00 Uhr eröffnet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell