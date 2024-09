Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Moped entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Großberndten (ots)

In der Zeit vom 6. Juni bis zum 5. September entwendeten Unbekannte in der Kirchgasse ein grünes Simson-Moped des Typs S-51. Das Kleinkraftrad stand in einer Garage, welche durch den oder die Täter gewaltsam geöffnet wurde. Anschließend erfolgte der Abtransport des Mopeds in unbekannte Richtung. Besonderheiten an der Simson S-51 sind das hintere Schutzblech und die Felgen, die ebenfalls in grüner Farbe lackiert sind.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten die Ermittlungen ein und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinwiese zur Tat oder den Tätern geben können. Ebenso werden Personen gesucht, denen das Kleinkraftrad oder Teile davon zum Erwerb angeboten wurden. Hinweise werden bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0232414

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell