Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Paketdienst vs. Strommast: Mast gewinnt

Römhild/Haina (ots)

Am Freitag, den 05.04.2024, um 11:50 Uhr befuhr ein 20 jähriger Paketdienstfahrer die Richard-Wuth-Straße in Haina. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit kam das Fahrzeug auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen. Der Transporter rutschte von der Fahrbahn und prallte frontal in einen Strommast aus Metal. Dieser blieb trotz leichter Schräglage standhaft, nun jedoch im Motorraum des Transporters. Der 20 Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die alarmierte Feuerwehr kümmerte sich um die Absicherung der Unfallstelle und die Bindung der auslaufenden Flüssigkeiten.

