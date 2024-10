Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (402/2024) Kater im Bereich "Auf der Wessel" vergiftet - Polizei ermittelt

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Geismar, Auf der Wessel Nacht zum 4. Oktober 2024

GÖTTINGEN (jk) - Im Bereich "Auf der Wessel" im Göttinger Stadtteil Geismar ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen Anfang Oktober ein reinrassiger Kater nach Verzehr eines Giftköders gestorben. Das Tier hatte am Abend des 3. Oktober sein Zuhause verlassen und war entgegen seiner Gewohnheit nicht nach zwei bis drei Stunden zurückgekehrt. Ein Nachbar fand den verstorbenen Kater am darauffolgenden Tag an der Grundstücksgrenze und informierte den Besitzer. Der Anwohner gab an, dass es noch einen Hund gäbe, der ebenfalls betroffen sei. Dieser Fall ist der Polizei bislang aber nicht bekannt.

Laut Ergebnis der tierärztlichen Untersuchung handelte es sich bei dem verzehrten Gift vermutlich um einen Giftköder für Nagetiere, wie zum Beispiel Ratten. Wer die Köder ausgelegt hat, ist noch unbekannt. Die Ermittlungen dazu laufen.

Die Polizei Göttingen bittet weitere betroffene Tierhalter sowie auch Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Herkunft der Köder geben können, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

