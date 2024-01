Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Ultraleichtflugzeug abgestürzt

Lotte (ots)

Am Donnerstagnachmittag (25.01.24) hat es bei Lotte gegen 15.05 Uhr einen Unfall mit einem Kleinflugzeug gegeben. Der Pilot wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge war der 71-jährige Pilot im Landeanflug. Er wollte nach Osnabrück-Atter. In Höhe der Autobahn 1 streifte er dann eine Oberleitung und stürzte dadurch mit seinem Flugzeug im angrenzenden Grünbereich der A 1 ab. Der Pilot wurde leicht verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurde eingeschaltet. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

