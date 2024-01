Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch in Juweliergeschäft

Ochtrup (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (25.01.24) ist in ein Juweliergeschäft an der Bahnhofstraße/Ecke Marktstraße eingebrochen worden. Die Täter wurden gestört - und flüchteten. Gegen 02.50 Uhr schlugen die unbekannten Täter ersten Erkenntnissen zufolge das Schaufenster des Geschäfts ein. Durch den Lärm wurden Nachbarn geweckt. Sie riefen die Polizei. Ein Zeuge rief den Tätern aus der Entfernung etwas zu, bevor diese in Richtung Horststraße stadtauswärts flüchteten. Ob sie Beute machten, ist noch unklar. Die Polizei fahndete nach den Einbrechern, jedoch ohne Erfolg. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide Männer waren etwa 1,70 Meter groß, von korpulenter Statur und dunkel gekleidet. Weitere Angaben liegen nicht vor. Zeugen, die von dem Einbruch etwas mitbekommen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, kontaktieren bitte die Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

