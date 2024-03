BPOLI-KN: Haft durch Zahlung einer offenen Geldstrafe von 2400 Euro abgewendet

Singen (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben bei der Kontrolle eines Bahnreisenden zwei Haftbefehle vollstreckt. Durch Zahlung der offenen Geldstrafen entging der zweifach Gesuchte einer ersatzweisen Gefängnisstrafe. Am vergangenen Freitagabend (8. März 2024) kontrollierten Bundespolizisten einen deutschen Staatsangehörigen nach der Einreise aus der Schweiz in einer SBB am Bahnhof Singen. ...

