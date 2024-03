Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zweifach Gesuchter wendet Haftstrafe ab

Singen (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben bei der Kontrolle eines Bahnreisenden zwei Haftbefehle vollstreckt. Durch Zahlung der offenen Geldstrafen entging der zweifach Gesuchte einer ersatzweisen Gefängnisstrafe.

Am vergangenen Freitagabend (8. März 2024) kontrollierten Bundespolizisten einen deutschen Staatsangehörigen nach der Einreise aus der Schweiz in einer SBB am Bahnhof Singen. Bei der Personalienüberprüfung stießen sie auf zwei nur wenige Wochen alte Haftbefehle. Die Staatsanwaltschaft Hechingen suchte seit Anfang Februar nach dem im Landkreis Sigmaringen Wohnhaften. Das Amtsgericht Sigmaringen hatte ihn zuvor rechtskräftig wegen Betrugs verurteilt. Eine restliche Geldstrafe von 100 Euro war er bisher schuldig geblieben. Hinzu kam eine weitere noch offene Geldstrafe von 2100 Euro aufgrund eines rechtskräftigen Urteils des Amtsgerichts Bad Saulgau wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hatte deshalb vor rund vier Wochen einen Haftbefehl gegen den 24-Jährigen erlassen.

Nach Zahlung der noch offenen Geldstrafen konnte er seine Reise am späten Abend fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell