Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Raub gesucht

Rudolstadt (ots)

Am Dienstagabend kam es in Rudolstadt zum Übergriff auf eine Fußgängerin, sodass nun aufgrund des Verdachts des Raubes ermittelt wird. Die 63-Jährige lief gegen 18:15 Uhr im Bereich In der Schremsche/ Paganini-Straße entlang, als ein bislang Unbekannter ihr die Handtasche entriss und in Richtung der dortigen Gartenanlage flüchtete. Glücklicherweise wurde die Frau, beim Versuch die Tasche festzuhalten, nicht verletzt. Jedoch befanden sich neben Bargeld, Handy und persönlichen Dokumenten auch verschiedene Zugangsschlüssel in der gestohlenen Tasche. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: -männlich, jüngeres Alter (nicht genauer eingrenzbar) -ca. 160cm groß, schmale Statur -bekleidet mit schwarzer Kapuzen-Jacke/ Anorak

Hinweise zu dem möglichen Täter nimmt die Polizei in Saalfeld dankend entgegen.

