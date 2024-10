Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Zoll und Staatsanwaltschaft bekämpfen Schwarzarbeiternetzwerk im Baugewerbe Geschäfts- und Wohnräume in Hessen und Nordrhein-Westfalen durchsucht

Frankfurt am Main (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Frankfurt am Main hat heute im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main nach umfangreich durchgeführten Ermittlungen insgesamt zwanzig Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Rund 200 Einsatzkräfte waren an den Maßnahmen in Frankfurt am Main sowie in weiteren Objekten in Hessen und Nordrhein-Westfalen beteiligt. Dabei wurden Arbeitnehmer vernommen und umfangreiches Beweismaterial gesichert.

Die Ermittlungen richten sich bislang gegen insgesamt sechs Personen im Alter von 34 bis 54 Jahren, darunter vier Männer und zwei Frauen, mit deutscher sowie türkischer Staatsangehörigkeit. Es besteht der Verdacht des - teilweise bandenmäßigen - Vorenthaltens und Veruntreuens von Sozialversicherungsbeiträgen, der -teilweise bandenmäßigen - Steuerhinterziehung, des gewerbsmäßigen Betruges zum Nachteil der Sozialkasse im Baugewerbe sowie der Beihilfe zu den vorgenannten Straftaten.

Nach bisherigen Ermittlungen betreibt ein Teil der Beschuldigten mehrere Servicefirmen, deren Geschäftszweck ausschließlich im Erstellen und Verkauf sog. Abdeckrechnungen an diverse Unternehmen der Baubranche ("Rechnungskäufer") ist.

Der andere Teil der Beschuldigten betreibt zwei voneinander unabhängige Unternehmen der Baubranche, mit denen im gesamten Bundesgebiet Bauleistungen erbracht werden. Hier besteht der Verdacht, dass in beträchtlichem Umfang Löhne schwarz ausgezahlt wurden. Zur Generierung der Gelder, die zur Zahlung der Schwarzlöhne benötigt wurden, bedienten sich die Beschuldigten dieser Abdeckrechnungen.

Der bisher ermittelte Gesamtschaden für die Träger der Sozialversicherung und den Fiskus beläuft sich auf rund 3,9 Millionen Euro.

Zur vorläufigen Sicherung von Vermögenswerten ergingen Vermögensarreste in die Vermögen der Beschuldigten und deren Firmen in Höhe von insgesamt rund 1,6 Millionen Euro. Diese wurden im Zuge des Einsatzes durch Pfändungen vollstreckt.

Neben dem Hauptzollamt Frankfurt am Main waren Einsatzkräfte vier weiterer Hauptzollämter und der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main an den Maßnahmen beteiligt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main sowie der Finanzkontrolle Schwarzarbeit dauern an.

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell