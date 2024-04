Polizei Düren

POL-DN: 53-Jähriger in Jülich ausgeraubt

Jülich (ots)

Am späten Dienstagabend (03.04.2024) wurde ein 53-jähriger Mann Opfer eines Raubs in der Grünanlage an der Victor-Gollancz-Straße in Jülich. Der Dürener saß gegen 22 Uhr auf einer dortigen Parkbank als ihn plötzlich eine Gruppe junger Männer attackierte.

Einer der Angreifer beleidigte den Dürener zunächst und schlug dem Mann im Anschluss unvermittelt ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden ging. Während der Mann auf dem Boden lag, traten die Täter noch zusätzlich auf den Geschädigten ein. Die Täter entwendeten sein Smartphone, ein Apple iPhone 13 Max und flüchteten zu Fuß in Richtung Victor-Gollancz-Straße.

Der Dürener, der leicht verletzt wurde, beschreibt die Tätergruppe als etwa sechs bis sieben Personen im Alter zwischen 18 und 23 Jahren. Eine detaillierte Beschreibung liegt derzeit nur für den Mann vor, der ihn beleidigte und den ersten Schlag ausführte:

- 186cm groß - dunkle Jacke - graue Jogginghose - schwarze Wollmütze - akzentfreies Deutsch

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte die Tätergruppe bisher nicht ausfindig gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421-949 6425 bei der Leitstelle der Polizei Düren zu melden.

