Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - PKW überfährt Mittelinsel von Kreisverkehr

Bendorf - Brauereistraße (ots)

Am Sonntag, den 01.09.2024, kam es gegen 08 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bendorf. Der Unfallverursacher befuhr mit einem silbernen PKW die Brauereistraße in Richtung B42. An dem dortigen Kreisverkehr überfuhr der Verursacher die Mittelinsel. Dabei wurden sowohl der PKW als auch der Kreisverkehr beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr in Richtung B42 weg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf Fahrer und Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bendorf zu melden.

