POL-PDKO: Alleinunfall B9, Fahrtrichtung Koblenz, Höhe Tauris

Lahnstein (ots) - Am Freitag, den 30.08.2024, ereignete sich gegen 19:05 Uhr ein Unfall auf der K68, aus Bad Ems kommend in Fahrtrichtung Lahnstein. Der 24-jährige Motorradfahrer befuhr die Straße hinter seinem Vater. In einer leichten Linkskurve verlor er auf Grund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Motorrad und geriet nach rechts in den Straßengraben. Dort konnte er zunächst noch etwas bremsen, stürzte aber ...

