Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (907) Tödliche Auseinandersetzung in Schwabach - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Schwabach (ots)

Wie mit den Meldungen 880, 892 und 904 berichtet, steht ein 59-jähriger Mann in Verdacht, am vergangenen Montag (19.08.2024) einem 42-Jährigen in Schwabach tödliche Stichverletzungen zugefügt haben. Das Amtsgericht Nürnberg bestätigte am Montag (26.08.2024) den Untersuchungshaftbefehl gegen den festgenommenen Tatverdächtigen.

Die Kriminalpolizei Schwabach hat infolge des Tatgeschehens eine 30-köpfige Sonderkommission (SOKO Georg) eingerichtet. Spurenauswertungen vom Tatort sowie digitale Spuren ließen einen 59-jährigen Mann ins Visier der Ermittler geraten. Aufgrund der bestehenden Verdachtsmomente hatte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Freitag (23.08.2024) einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 59-jährigen Mann erwirkt. Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Niederbayern nahmen den Tatverdächtigen am Sonntag (25.08.2024) auf einem Parkplatz an der A3 im fest.

Die Polizei führte den festgenommenen Tatverdächtigen am Montagnachmittag (26.08.2024) einem Ermittlungsrichter vor. Dieser bestätigte den wegen Mordverdacht ausgestellten Untersuchungshaftbefehl. Der 59-Jährige wurde im Anschluss an die Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Auskünfte zum weiteren Fortgang des Verfahrens erteilt ab sofort unter der Rufnummer 0911 321 - 2780 die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell