Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (905) Radfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (25.08.2024) ereignete sich in Nürnberg-Gibitzenhof ein schwerer Unfall, bei dem eine 33-jährige Frau schwere Verletzungen erlitt. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 04:55 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes Nürnberg eine gestürzte Radfahrerin in der Ulmenstraße mitgeteilt. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd fanden kurz darauf die schwer verletzte 33-jährige Radfahrerin auf. Sie musste umgehend in einem Krankenhaus behandelt werden, befindet sich derzeit jedoch nicht in Lebensgefahr.

Die Verkehrspolizei Nürnberg hat die weiteren Ermittlungen zur Feststellung der Unfallursache übernommen. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten Zeugen, welche Angaben zur vorangegangenen Fahrt der 33-Jährigen oder zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 65831530 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell