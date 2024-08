Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (904) Tödliche Auseinandersetzung in Schwabach - Tatverdächtiger festgenommen

Schwabach (ots)

Wie mit den Meldungen 880 und 892 berichtet, soll ein zunächst unbekannter Täter am vergangenen Montag (19.08.2024) einem 42-Jährigen in Schwabach tödliche Stichverletzungen zugefügt haben. Den Ermittlern der eingerichteten Sonderkommission der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach gelang es zwischenzeitlich, einen Tatverdächtigen zu identifizieren. Polizeibeamte nahmen den 59-Jährigen am gestrigen Sonntag (25.08.2024) fest.

Mehrere Anwohner hatten am Tattag gegen 04:40 Uhr über den Polizeinotruf eine lautstarke Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in der Dr.-Georg-Betz-Straße gemeldet. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung erlitt ein 42-jähriger Mann tödliche Stichverletzungen. Ebenso wies die 40-jährige Ehefrau des Verstorbenen Verletzungen auf, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Ein zunächst unbekannter Mann flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort.

Neben einer großangelegten Fahndung gehörte eine umfassende Spurensicherung am Tatort zu den ersten Ermittlungsmaßnahmen der Polizei. In diesem Zusammenhang nahm auch der zuständige Staatsanwalt seine Arbeit unmittelbar am Ort des Geschehens auf.

In den Folgetagen richtete die Kriminalpolizei Schwabach eine 30-köpfige Sonderkommission (SOKO Georg) ein. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gelang es der SOKO Georg zwischenzeitlich, einen Tatverdächtigen zu identifizieren. Eine Spurenauswertung vom Tatort sowie digitale Spuren, die im Umfeld des Verstorbenen gesichert werden konnten, lenkten den Verdacht auf einen 59-jährigen Mann. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Nürnberg am Freitag (23.08.2024) Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Dieser konnte im Zuge kriminaltaktischer Maßnahmen am Sonntag (25.08.2024) auf dem Parkplatz Bayerischer Wald an der A3 von Fahndern des Polizeipräsidiums Niederbayern festgenommen werden.

Bei dem 59-jährigen Tatverdächtigen handelt es sich um einen Mann aus dem persönlichen Umfeld des Verstorbenen und seiner Ehefrau. Er besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Zur Bestätigung der Untersuchungshaft soll der Festgenommene im Laufe des Montags (26.08.2024) einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Neben den Datenauswertungen erhärtet eine Brille, die am Tatort gefunden worden war und dem 59-Jährigen zugeordnet werden kann, den Tatverdacht gegen den Festgenommenen. Derweil dauern die Auswertung und der Abgleich weiterer Spuren vom Tatort an. Darüber hinaus ist auch das konkrete Tatmotiv weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

