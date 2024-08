POL-MFR: (902) Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Nürnberg (ots) - Klimaaktivisten führten am Samstagmittag (24.08.2024) eine Protestaktion in der Nürnberger Innenstadt durch. Die Polizei löste die nicht angezeigte Versammlung auf. Um kurz vor 12:00 Uhr traten knapp 30 Personen in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße auf Höhe des Jakobsplatzes auf die Fahrbahn und ließen sich zum Großteil auf der Fahrbahn nieder. Die mittelfränkische Polizei stufte die Aktion als ...

mehr