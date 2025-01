Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 46-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Totschlags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am Sonntagfrüh, 19.01.2025, soll es in der Lagerstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein, bei der ein 28-jähriger Begleiter schlichtend dazwischen gehen wollte. Im weiteren Verlauf soll der 46-jährige Tatverdächtige ein mitgeführtes Messer gezogen und den 28-Jährigen damit schwer verletzt haben. Hiernach flüchtete der Tatverdächtige, konnte aber durch die Polizeikräfte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt im Bereich der Industriestraße/ Hafenstraße vorläufig festgenommen werden. Nach ersten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch zwei Polizeibeamte vor Ort, wurde der 28-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Auf der Fahrt unterstützten die Polizeikräfte weiterhin bei den Erste-Hilfe-Maßnahmen. Der 28-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen notoperiert werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht weiterhin Lebensgefahr.

Der 46-jährige deutsche Tatverdächtige wurde am Montag, 20.01.2025, dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

