POL-LIP: Blomberg. 3-jähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt.

In der Wienkestraße wurde am Dienstagmittag (04.03.2025) auf Höhe der Bushaltestelle "Holstenhöfener Straße" ein Kind von einem Auto erfasst. Ein 40-Jähriger aus Blomberg fuhr gegen 12.30 Uhr mit seinem Seat Leon in Richtung Holstenhöfener Straße, als unvermittelt vom rechten Gehweg ein Mädchen auf die Straße lief. Der 40-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die 3-Jährige mit seinem Seat. Dabei erlitt das Mädchen aus Blomberg schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

