Mauer / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr ereignete sich auf der B45 bei Mauer ein Verkehrsunfall, an welchem zwei Pkw beteiligt waren. Ein 61-jähriger Volvo-Fahrer war auf dem Weg von Mauer in Richtung Sinsheim, als er auf Höhe der Schießanlage Mauer, ersten Ermittlungen zufolge aufgrund eines Sekundenschlafs, nach links in den ...

