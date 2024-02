POL-EL: Rhede - Einbruch in Scheune

Schüttorf (ots) - Zwischen Freitag, 22:30 Uhr, und Samstag, 04:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz vor einer Diskothek an der Industriestraße in Schüttorf das vordere Kennzeichen von einem geparkten Pkw durch bislang unbekannte Täter entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr