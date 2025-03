Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bremke. Tankstelle von Einbrechern angegangen.

Lippe (ots)

Am späten Dienstagabend (04.03.2025) gegen 23.55 Uhr wurde die Polizei zu einem versuchten Einbruch an einer Shell-Tankstelle in der Straße "Goldener Winkel" gerufen. Zwei bislang Unbekannte beschädigten die Fensterfront der Tankstelle und versuchten darüber in den Verkaufsraum einzudringen. Augenscheinlich vom ausgelösten Alarm verschreckt, flüchteten sie ohne Beute in Richtung Rintelner Straße. Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsversuch geben können, wenden sich bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell