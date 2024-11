POL-HRO: Unbekannte entwenden Wohnanhänger in Kritzow bei Wismar - Zeugen werden gesucht

Schwerin (ots) - Mit einem Atemalkoholwert von 2,09 Promille verursachte eine 61-jährige Schwerinerin am Samstagabend einen Auffahrunfall im Stadtteil Lankow. Der Vorfall ereignete sich gegen 18:50 Uhr auf der Möllner Straße an der Kreuzung zur Gadebuscher Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein 47-jähriger Fahrer eines Ford verkehrsbedingt an einer roten Ampel, als die 61-jährige Schwerinerin mit ihrem ...

