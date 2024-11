POL-HRO: Verkehrseinschränkungen in Rostock aufgrund einer angemeldeten Versammlung

Schwerin (ots) - In der Nacht zum Sonntag, den 3. November 2024, kam es zu mehreren Einbrüchen in der Kleingartenanlage im Schweriner Stadtteil Görries. Bislang unbekannte Täter griffen insgesamt neun Gärten an. In zwei Fällen blieb es beim Versuch, während sie in sieben weiteren Gartenlauben gewaltsam eindrangen und dabei erhebliche Sachschäden verursachten. Ob ...

