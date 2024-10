Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Wohnung: Unbekannte stehlen Geldbörse

Mönchengladbach (ots)

In der Mönchengladbacher Innenstadt sind unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag, 8. Oktober, in die Wohnung einer Seniorin eingebrochen und haben dort eine Geldbörse entwendet.

Ein Team der Kriminalpolizei Mönchengladbach nahm am Dienstagmorgen die Aussage einer 82-Jährigen auf, die eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt bewohnt. An der Wohnungstür sowie an einem Fenster fanden die Beamten Beschädigungen vor.

Augenscheinlich hatten sich Unbekannte hier gewaltsam Zutritt zur Wohnung der Seniorin verschafft und eine Geldbörse entwendet. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Mieterin zwischen 19 Uhr am Montagabend und 6 Uhr am Dienstagmorgen. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort mögliche Spuren und ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell