Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagabend, 4. Oktober, ist es an der Carl-Diem-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen: Ein 18-jähriger Autofahrer verletzte sich dabei leicht, der andere beteiligte Fahrzeugführer beging Unfallflucht.

Nach Angaben des 18-jährigen Geschädigten fuhr dieser gegen 23.42 Uhr auf der Carl-Diem-Straße in Fahrtrichtung Bungtstraße, als ihm im Bereich des dortigen Kreisverkehrs ein Fahrzeug entgegenkam, das seine Fahrbahn schnitt. Er habe ausweichen müssen und sei gegen einen Zaun geprallt, wodurch sein Fahrzeug - ein schwarzer Porsche - beschädigt wurde und er sich leicht am Kopf verletzte, als die Airbags seines Pkw auslösten.

Das andere Fahrzeug habe nicht angehalten und sei in Richtung Hardterbroicher Straße davongefahren. Es habe sich dabei augenscheinlich um einen SUV gehandelt. Nähere Angaben zu dem flüchtigen Pkw und zum Unfallhergang liegen derzeit nicht vor.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Mönchengladbach ermittelt in dem Fall wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer zum fraglichen Zeitpunkt an der genannten Örtlichkeit etwas beobachtet hat wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei zu melden. (et)

