POL-HWI: LKW verunfallt im Straßengraben - Fahrer leicht verletzt

Boltenhagen (ots) - Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem unbekannte Täter am zurückliegenden Wochenende drei hochwertige E-Bikes in Boltenhagen entwendet haben. Bereits am Samstagmorgen zeigte ein 32-jähriger Geschädigte den Diebstahl seines E-Bikes der Marke KTM an. Der Mann aus Nordrhein-Westfalen, der sein Rad am Nachmittag des 19. Juni ...

