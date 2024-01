POL-OG: Kehl - Unter Alkoholeinfluss vom Unfallort geflüchtet!

Offenburg (ots) - Am Samstagabend kam es vermutlich aufgrund einer Überhitzung in einer Förderanlage zur Flammenbildung in einem Sägemehlsilo eines holzverarbeitenden Betriebes im Industriegebiet in Ettenheim. In der Folge führte die Verpuffung von Sägemehlstaub zur Beschädigung einer Stahltür im unteren Bereich des Silos. Die Feuerwehr Ettenheim war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt ...

mehr