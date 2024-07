POL-HRO: Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl: Polizei stellt zwei Tatverdächtige

Rostock (ots) - Gegen 07:00 Uhr am 28.06.2024 kam die Polizei bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der Rostocker Stadtautobahn in Fahrtrichtung Warnemünde zum Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der Unfall in Höhe des Ortseingangsschildes Warnemünde aufgrund eines Fehlers beim Fahrstreifenwechsel ereignet haben. Die ...

mehr