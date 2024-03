Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit Personenschaden

Nußbach (ots)

Beifahrerin wird bei Unfall erheblich verletzt. Am Mittwochnachmittag kam es in der Hauptstraße zu einem größeren Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei. Der Fahrer eines Traktors übersah beim Einbiegen aus einer Seitenstraße in die Hauptstraße einen PKW, welcher gerade auf der Hauptstraße fuhr. Beim Zusammenstoß wurde die Fahrerin des PKW leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Verletzungen der Beifahrerin waren schwerwiegender. Sie wurde nach erfolgter Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der PKW wurde durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell