POL-NOM: Zusammenstoß verursacht 18.000 Euro Schaden

Uslar (ots) - USLAR, (go), SCHÜTZENWEG, (MEHRFAMILIENHAUS-NÄHE KREISEL), Montag, der 20.11.2023, zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte das Schloss des Briefkastens einer 65 jährigen aus Uslar. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

mehr