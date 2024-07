Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Unbekannte entwenden erneut hochwertige E-Bikes - Polizei sucht Zeugen

Boltenhagen (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem unbekannte Täter am zurückliegenden Wochenende drei hochwertige E-Bikes in Boltenhagen entwendet haben.

Bereits am Samstagmorgen zeigte ein 32-jähriger Geschädigte den Diebstahl seines E-Bikes der Marke KTM an. Der Mann aus Nordrhein-Westfalen, der sein Rad am Nachmittag des 19. Juni gesichert in der Baltischen Allee im Ortsteil Tarnewitz abgestellt hatte, stellte am Folgemorgen den Diebstahl fest und alarmierte die Polizei. In der Nacht vom 20. zum 21. Juli entwendeten Unbekannte zwei weitere E-Bikes, eins im Bereich der baltischen Promenade, ein weiteres im Bereich der Kliniken. Der oder die unbekannten Täter verursachten einen Gesamtschaden von etwa 12.500 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Darüber hinaus rät die Polizei, möglichst hochwertige Schlösser mit einer hohen Schutzklasse zu verwenden und die Zweiräder an festen Gegenständen anzuschließen. Leicht zu entfernendes Zubehör, wie Akkus und Fahrradcomputer, sollten nicht am Rad verbleiben. Ohne diese Zubehörteile sind die Räder weniger attraktiv für potentielle Diebe. Auch wird davon abgeraten, hochwertige Räder über Nacht auf Fahrradträgern oder sonst im Freien zu belassen. Nach Möglichkeit sollten vorhandene verschlossene Räumlichkeiten genutzt werden. Für eine Identifizierung sind Fahrraddaten, wie z. B. die Rahmen- oder Codiernummern, wichtig. Das hilft der Polizei, die rechtmäßigen Eigentümer gestohlener Räder zu finden. Um Daten seines Rades im Falle eines Diebstahls parat zu haben, empfiehlt sich die Nutzung einer Fahrradpass-App. Hier können Rahmennummer und Fotos eingespeichert und bei Bedarf abgerufen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell