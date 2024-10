Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: 36-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 7. Oktober, ist es gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Pongser Kamp, in der Nähe der Hundesportstätte, gekommen. Ein 36-jähriger Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der beteiligte Autofahrer in einem silbernen VW Passat floh von der Unfallstelle.

Nach Aussage des 36-Jährigen habe er die Straße Pongser Kamp befahren, als ihm auf Höhe der Hundesportstätte ein silberner VW Passat entgegengekommen sei. Der Fahrradfahrer habe versucht nach links auszuweichen, aber konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern, so dass er über die Motorhaube gerutscht und im Gebüsch gelandet sei. Der Autofahrer soll kurz nach dem Unfall seine Fahrt fortgesetzt und nach rechts in die Straße Pongser Kamp abgebogen sein.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer oder das Auto geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell