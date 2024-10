POL-MG: Verkehrsunfall: Dreijähriger läuft auf Fahrbahn - leicht verletzt

Mönchengladbach (ots) - Am Wochenende haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Autohaus in Geneicken und einem Restaurant in Uedding verschafft und versucht, in den dortigen Räumlichkeiten Wertsachen zu entwenden. In der Nacht von Sonntag, 6. Oktober, auf Montag stellte eine Streifenwagenbesatzung gegen 2 Uhr Beschädigungen am Fenster eines Autohauses im Ortsteil Geneicken fest. Augenscheinlich waren Unbekannte in das Gebäude eingedrungen, wobei sie einen Alarm ...

mehr